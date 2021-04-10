فرنسا تنقذ 84 مهاجراً في بحر المانش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات البحرية لبحر المانش وبحر الشمال في بيان إنقاذ أربعة قوارب على متنها 84 مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى الساحل البريطاني السبت قبالة الساحل في شمال فرنسا.أنقذ زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية أولاً خلال الليل 11 مهاجراً قبالة سواحل توكيه وأوصلهم إلى بلدة بولوني سور مير. ثم قام زورق التدخل والمساعدة والإنقاذ بنجدة 24 ناجياً، بينهم خمسة أطفال.

وانتشل زورق بخاري تابع لدرك البحرية الفرنسية 30 مهاجر، بينهم امرأة وطفل، قبالة سواحل سانغات، بينما استعاد قارب من الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري 19 مهاجراً، من بينهم امرأتين وطفلين، قبالة سواحل امبلتوس.

ومنذ 2018، ارتفعت أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر المانش على الرغم من مخاطر التعرّض لهبوط حرارة الجسم وحوادث الغرق في بحر هائج يشهد حركة نشطة لسفن الشحن.

وفي 2020، سجّلت السلطات زيادة قدّرت بأربعة أضعاف في عدد الرحلات ومحاولات عبور بحر المانش انطلاقا من فرنسا مقارنة بعام 2019، وقد بلغ عدد الذين خاضوها 9551 شخصاً.

وقتل ستة أشخاص وفقد ثلاثة آخرين أثناء عبور المانش العام الماضي، مقارنة بأربعة قتلى في 2019.