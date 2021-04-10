زلزال بقوة 6.1 يضرب جنوب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في المياه قبالة ساحل منطقة مينداناو جنوبي الفلبين اليوم السبت.

وأعلن المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل أن الزلزال وقع الساعة 0530 مساء (0930 بتوقيت جرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 148 كيلومتراً جنوب غرب بلدة سارانجاني، بإقليم دافاو أوكسيدنتال. ووقع الزلزال التكتوني، على عمق حوالي 314 كيلومتراً.

وقالت الوكالة إنه رغم قوة الزلزال، لا يتوقع أن يسبب خسائر بسبب عمقه، ولكن قد تكون له توابع.

وشعر السكان في أجزاء من مينداناو بالزلزال، بما في ذلك مدينة جنرال سانتوس وبلدة مونكايو في دافاو دي أورو، وبلدة ألابل بإقليم سارانجاني.