السيسي: الحقوق المائية لمصر «قضية مصيرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، إن قضية الأمن المائي المصري هي جزء من الأمن القومي العربي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية.

وأضاف الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تونس قيس سعيد في قصر الاتحادية، أن الرئيس التونسي ثمّن الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن.

وأكد الرئيس المصري أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.