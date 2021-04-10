وثيقة.. الأسد يواجه “قيصر” بوسائل النقل “التقليدية” و “غير التقليدية”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 4:57 مساءً

لا تزال أزمة تأمين المحروقات وكامل المشتقات النفطية تتفاقم في مناطق سيطرة النظام السوري، خاصة في الأيام الماضية، جراء عدة عوامل أفضت إلى تشكيل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود.

وزاد من عمق الأزمة، توقف توريد المشتقات النفطية من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية -التي تهيمن عليها وتشكل عمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية- إلى مناطق سيطرة النظام.

ونظراً لتفاقم الأزمة بشكل متسارع وكبير، فقد طلبت وزارة النقل السورية في بيان لها، تم تداوله مناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي،أنه:

” نظراً للحاجة الملحة لتوفير وسائل النقل البديلة للمواطنين، طالبت الوزارة من مديريات النقل في دمشق والمحافظات بتقديم كل الدعم للشركات التي تعتمد على وسائل النقل غير التقليدية بالإضافة لوسائل الركوب التقليدية بعربات الجر واصدار رخص السير لها وتأمين مخصصات للتبن والشعير بأسعار تشجيعية.