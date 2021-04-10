الحكومة المصرية تنفي تعرض البلاد لكتل هوائية سامة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أكدت وزارة البيئة المصرية، اليوم السبت، أنه لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، في ضوء ما تردد من أنباء بشأن ذلك.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

وأوضحت وزارة البيئة، أن محطات الرصد البيئي تعمل بشكل لحظي لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة، ولم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.

وشددت الوزارة على أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت لم يسجل أي ارتفاعات، وكذلك لم يتجاوز متوسط الحد الأقصى المسموح به في الهواء، مشيرة إلى متابعة الوزارة للموقف البيئي لجودة الهواء من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والتي تعد الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عدد 109 محطات على مستوى الجمهورية، وذلك بحسب “اليوم السابع”.