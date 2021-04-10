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بدء أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

 

وتناقش الجلسة الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة من اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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