مصر وتونس يتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

اتفقت مصر وتونس، السبت، على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بالعاصمة القاهرة، مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وقال السيسي: "اتفقت مع نظيري التونسي على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب للتصدي للظاهرة".

وأوضح أنه ناقش مع سعيد "التحديات المشتركة التي تواجهنا وفي مقدمتها مواجهة التدخلات الخارجية السلبية في المنطقة".

من جانبه، دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة الوعي بالمخاطر"، حاثا على "التصدي لها بكافة الوسائل، وتحصين مجتمعاتنا ضد التطرف".

والجمعة، وصل الرئيس التونسي إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رأس مستقبلي الرئيس التونسي بمطار القاهرة.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، "استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم (الجمعة) بمطار القاهرة أخاه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح المتحدث أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، السبت، بقصر الاتحادية من المقرر أن يتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.