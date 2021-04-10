ناقوس خطر بشأن الموجة الثالثة فـي ألمانيا والقطاع الصناعي يحذر من تشديد الإغلاق

برلين ـ د.ب.أ: دق أكبر مستشفى جامعي في ألمانيا “شاريتيه” في برلين ناقوس الخطر بشأن الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المتفاقمة في ألمانيا.

وقال مارتن كرايز، عضو مجلس إدارة “شاريتيه”: “إذا تجاوز عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة من كوفيد -19 عدد الذين ظهرت عليهم أعراض خطيرة خلال الموجة الثانية، فسنكون في وضع حرج”.

وقال كرايز: “سنواصل بذل ما بوسعنا لرعاية المرضى من منطقة برلين”.

وزاد عدد الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة في “شاريتيه” بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تأثرت الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و 60 عاما بشكل خاص لأنهم أقل فرصا حاليا لتلقي التطعيم.

من جانبه حذر اتحاد الصناعات الألمانية من تداعيات تطبيق إغلاق مشدد بسبب جائحة كورونا على المصانع.

وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة أمس: “أربعة أسابيع من الإغلاق في القطاع الصناعي تعني أسابيع عديدة أخرى من توقف الإنتاج… ببساطة، يمكن أن يكلفنا ذلك النمو الكامل للناتج المحلي الإجمالي هذا العام – وبعد ذلك لن نستطيع التعافي من انهيار العام الماضي”.

وأضاف روسفورم: “إغلاق الصناعة سيستغرق أسبوعا، على الأقل، لأنه لا يزال هناك الكثير من الشاحنات على الطريق، ولا يمكن إغلاق المصانع الكيماوية بين عشية وضحاها ولا يمكن إغلاق أفران الصهر بسرعة… بمجرد انتهاء الإغلاق، سيستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تعمل سلاسل التوريد المعطلة مرة أخرى”.