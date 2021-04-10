رئيس تونس يدعو لمراجعة حظر التجول الليلي

تونس ـ رويترز: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل ذو التأثير القوي الحكومة إلى مراجعة قرار تمديد ساعات حظر التجول الليلي الذي سيخلف عشرات الآلاف من العاطلين في شهر رمضان، بينما احتج مئات العمال في عدة مدن تونسية رفضا للقرار بينما تعهد رئيس الحكومة بدراسة هذا الطلب.

وقررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول لتبدأ، اعتبارا من الجمعة، من السابعة مساء، وستُمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا، مع بلوغ وحدات العناية المركزة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة.

لكن القرار أثار غضبا واسعا لدى العمال وأصحاب المقاهي والمطاعم والتجار مما سيلقي قرابة 400 ألف شخص في قوائم العاطلين عن العمل وفقا لغرفة أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة.

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