«اختلال صادم» فـي توزيع اللقاحات .. و«كوفاكس» يعد بالثلث من مليار

الأميركيون حصلوا على 178.8 مليون جرعة ودفعة قوية للتطعيم بعد 100 مليون فـي أوروبا

■ الصين تسجل 14 إصابة «وافدة من الخارج»

■ الهند تسجل معدلا عاليا جديدا فـي الإصابات والوفيات

■ 3693 وفاة بالبرازيل خلال 24 ساعة

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الجمعة إن هناك “اختلالا صادما” في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على مستوى العالم وإن معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة فيما وعد التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) إن برنامج (كوفاكس) لتوزيع اللقاحات عالميا يهدف لإيصال الثلث من مليار جرعة من لقاحات كوفيدـ19 بحلول منتصف العام. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات. وقال تيدروس في إفادة صحفية “تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500”. من جانبه قال سيث بيركلي المدير التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) إن برنامج (كوفاكس) لتوزيع اللقاحات عالميا يهدف لإيصال الثلث من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول منتصف العام. وقال تحالف جافي في بيان الخميس إن البرنامج قام بإيصال نحو 38.4 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى 102 دولة في ست قارات بعد ستة أسابيع من بدء طرح الإمدادات منه. وقالت نجوزي اوكونجو إيويلا الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، في تصريحات أدلت بها خلال ذات المنتدى الذي عقده البنك الدولي، إن الدول النامية المصدرة للبضائع تعاني من انخفاض في الأسعار وانهيار في قطاع السياحة بسبب الجائحة.

وقالت إن العالم بحاجة إلى إطار تمويلي للتعامل مع التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وإنه يجب عليه أن يبقي سلاسل الإمداد مفتوحة لحماية النظم الاقتصادية بشكل أفضل.

يأتي ذلك فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأميركيين حصلوا على 178 مليونا و837781 جرعة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 في الولايات المتحدة حتى صباح الجمعة في حين تم توزيع 233 مليونا و591955 جرعة.

وتزيد هذه الأرقام عما ذكرته المراكز في 8 أبريل وبلغت 174 مليونا و 879716 جرعة حصل عليها الأميركيون بعد توزيع 229 مليونا و 398685 جرعة. وقالت الوكالة إن 114 مليونا و 436039 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل في حين حصل 68 مليونا و202458 شخصا على جرعتين حتى اليوم الجمعة. كذلك أظهر تقرير متابعة أسبوعي أن أوروبا تسلمت أكثر من مئة مليون جرعة من لقاحات كوفيدـ 19 مما يعطي حملة التطعيم بالقارة دفعة قوية بعد بداية ضعيفة. وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 104 ملايين جرعة في المجمل أُرسلت إلى دول في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية تمثل 27.7 جرعة لكل مئة من السكان. وحتى الآن تم استخدام 82 مليون جرعة لقاح في تلك الدول طبقا للأرقام التي تظهر زيادة في عدد الجرعات المتاحة للأوروبيين. وفي بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة نزولا من 21 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أمس أن جميع الحالات وافدة من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 12 حالة يوم الخميس. ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90400 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.

من جانبها سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 145384 أمس كما رصدت أكبر عدد من الوفيات منذ أكثر من خمسة أشهر، في الوقت الذي تتعرض فيه لموجة ثانية‭‭ ‬‬شديدة من العدوى أجبرت ولاية ماهاراشترا على فرض العزل العام خلال مطلع الأسبوع. وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 168436 بعد تسجيل 794 وفاة إضافية. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 13.21 مليون، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت الهند أكبر عدد من الإصابات في العالم خلال الأسبوع الأخير تجاوز مئة ألف للمرة الأولى يوم الاثنين واستمر تجاوز هذا الرقم أربع مرات بعد ذلك. وسجلت ألمانيا 24097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و246 وفاة خلال 24 ساعة وذلك وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية. كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا و93317 حالة إصابة يوم الجمعة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 348718 في حين وصل عدد الإصابات بالعدوى منذ ظهور الوباء إلى 13 مليونا و373174.