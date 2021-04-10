منحنى الإصابة فـي إيطاليا يصل مرحلة الاستقرار

روما ـ د.ب.أ: أعلن خبراء من وزارة الصحة في روما أن إيطاليا تواصل رصد تحسينات طفيفة في منحنى الإصابة بفيروس كورونا خلال عيد الفصح. وقال الخبير الصحي سيلفيو بروسافيرو: “وصل المنحنى إلى مرحلة الاستقرار في إيطاليا، بينما في بلدان أخرى لا يزال يرتفع. نشهد تراجعا بطيئا في إيطاليا”. ووفقًا لأحدث البيانات، انخفض عدد الإصابات الجديدة المسجلة في غضون سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة ، أو ما يسمى بمعدل الإصابة لمدة سبعة أيام ، إلى أقل من 200 إصابة.

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