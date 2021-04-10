حاكم عجمان يعزي الملكة إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وذلك في وفاة الأمير فيليب.



وأعرب حاكم عجمان في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.