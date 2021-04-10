شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.



وتناقش الجلسة الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة من اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال.