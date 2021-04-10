شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تصفية ثاني أخطر شخص في «داعش» الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، أن قوات بلاده قتلت ثاني أكبر شخص في تنظيم «داعش»، مشدداً على أن العراقيين ساعدوا العالم بأكمله على التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع أصدقاء كثيرين.

وقال الكاظمي، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب، «أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد (خوارج العصر) عصابات داعش الإرهابية».

وكان الكاظمي قد استقبل عائلات ضحايا تفجيري ساحة الطيران الأخيرين، وذكر أنه صلى ركعتين للقصاص من «داعش» رداً على التفجيرين. وقال بيان حكومي نقلاً عن الكاظمي «تابعنا تحركات المدعو والي العراق بعصابات داعش منذ أشهر، وفي كل مرة نحاول فيها القضاء عليه تواجهنا العراقيل، وبعد حادثة ساحة الطيران والهجوم على الحشد في صلاح الدين أقسمت أمام العراقيين أن دم هؤلاء الضحايا الأبرياء لن يضيع هدراً، والثمن لن يكون قيادياً هنا أو هناك، بل رأس هذه العصابة الإجرامية التكفيرية».

وأضاف: «عندما حانت ساعة الصفر للقصاص، صليت ركعتين حمداً وشكراً لله، واتخذت أمر الهجوم، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس التنظيم». وتابع الكاظمي: «كفى مزايدات واستغلالاً لمشاعر الناس ممن يريد تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية، فهناك من استغل دم شهداء العراق وأصبحوا حكاماً وأصحاب مليارات ويشترون القصور والسيارات».

وأضاف:«نحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب، تتطلب ضبط الحدود والمنافذ الحدودية، مكافحة الفساد، ضبط السلاح المنفلت، ومنع التدخل الأجنبي».