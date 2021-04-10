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إعادة انتخاب إسماعيل جيلة رئيساً لجيبوتي بـ98,58% من الأصوات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب إسماعيل جيلة رئيساً لجيبوتي بـ98,58% من الأصوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيبوتي - أ ف ب
أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة، السبت، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ.
وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن «الرئيس إسماعيل عمر جيلة يحصل على 167.535 صوتاً، أي 98,58% (...) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/إبريل 2021»، موضحاً أن النتائج النهائية ستصدر قريباً عن المجلس الدستوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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