الباشا يلاقي انكورا و«إيمو دبي» يواجه الحبتور في كأس دبي للبولو

تكشف بطولة كأس دبي 2021 للبولو عن طرفي المباراة النهائية الأحد، حيث تقام مباراتان الأولى عند الرابعة عصراً وتجمع بين فريقّي الباشا و«وانكوراو د.عبد الرحمن»، فيما تقام المباراة الثانية في الخامسة عصراً وتجمع بين فريقّي «إيمو دبي» والحبتور.

وأقيمت مباراتان يوم الجمعة في الدور الأول جمعت بين فريقّي الباشا و«إيمو دبي»، وانتهت لصالح فريق الباشا بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي بستة أهداف لكل منهما ليحتكما إلى الهدف الذهبي.

وفاز فريق الشيخة عليا آل مكتوم على فريق «انكورا ود. عبد الرحمن» بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف في مباراة قوية عمرت بالكفاح والندية.