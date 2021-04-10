شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تعد تقريرا غدا عن زيارتها لمشروعات حياه كريمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا الأحد، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان، والتي خصصت اجتماعها لإعداد تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة سوهاج يوم السبت 3 أبريل عام 2021، لتفقد المشروعات المنفذة بمبادرة حياة كريمة بصعيد مصر.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

في السياق ذاته، تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غداً الأحد، رد الهيئة القومية للبريد المصري والشركة المصرية للاتصالات، بشأن طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وحتى 30/3/2021.

وخصصت اللجنة البرلمانية اجتماعها الإثنين، لنظر رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وحتى 30/3/2021.