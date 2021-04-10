الوداد يأمل في إنهاء دور المجموعات بفوز يبقيه في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين -

يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، نظيره بيترو أتليتكو الكونغولي اليوم السبت، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب آخر جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الوداد إلى تحقيق الانتصار أو التعادل للبقاء متصدرا لمجموعته، حيث أن الخسارة ستمنح الصدارة لحوريا كوناكري الغيني، أو كايزر شيفس الجنوب إفريقي، على حسب من سينتصر فيهما، في المباراة التي ستجمعهما اليوم؛ لتحديد المتأهل الثاني عن هذه المجموعة.

واستدعي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، 20 لاعبا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي؛ حيث شهدت القائمة غياب كل من المهاجم أيوب الكعبي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سريع وادي زم بالبطولة الاحترافية، وبديع أووك؛ فيما عاد محمد أوناجم بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الوداد كالتالي:

“رضا التكناوتي، عيسى السيودي، أشرف داري، محمد رحيم، ابراهيما كومارا، أمين أبو الفتح، أيوب عملود، يحيى عطية الله، بدر كدارين، أيت علال، وليد الكرتي، يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، أيوب المودن، أيمن الحسوني، أنس سرغات، مؤيد اللافي، زهير مترجي، سايمون مسوفا، محمد أوناجم”.

جدير بالذكر، أن الوداد يتصدر مجموعته بعشر نقاط، متبوعات بكل من حوريا كوناكري الغيني وكايزر شيفس الجنوب إفريقي بثماني نقاط، وبيترو أتليتكو الأنغولي بنقطة واحدة.