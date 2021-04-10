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الإمارات تسجّل 1,931 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:10 مساءً, 10 أبريل 2021 م

المناطق_وكالات

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1,931 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و3 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 481,937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,529 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,833 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 466,804 حالات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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