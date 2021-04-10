الإمارات تسجّل 1,931 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1,931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 481,937 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,529 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,833 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 466,804 حالات.