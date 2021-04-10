بـ"البارود والورود".. بريطانيا تعبر عن حزنها لوفاة الأمير فيليب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت بريطانيا عن حزنها لوفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي وافته المنية الجمعة عن عمر ناهز الـ 99 عاما بالبارود والورود.

والسبت, أطلقت المدفعية البريطانية برا وبحرا أعيرة في أنحاء البلاد تكريما للأمير فيليب.



وأطلقت القوات المسلحة، متضمنة وحدات مدفعية في لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست وجبل طارق، إضافة إلى بعض السفن الحربية، طلقاتها في تمام الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) تكريما للأمير الراحل.





وعلى مختلف الطرقات وأبواب القصر، سارع البريطانيون بوضع أكاليل من الزهور لوداع الأمير فيليب المحبوب.

ونعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، معلنا الحداد في البلاد.





وقال جونسون إن بريطانيا في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة، مضيفا "نتذكر الدوق... قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة".

ونعى ملوك وقادة وزعماء العالم،الأمير فيليب الذي أعلن قصر بكنجهام، وفاته الجمعة بعد رحلة علاج طويلة.





وأعرب ملك السويد، كارل السادس عشر جوستاف، والملكة صوفيا عن حزنهما العميق بسبب وفاة الأمير فيليب.





وقال الزوجان الملكيان في بيان: "كان الأمير فيليب صديقا عظيما لأسرتنا لعدة سنوات، وهي علاقة، كنا نقدرها بشكل عميق، وستبقى خدمته في بلاده إلهاما لنا جميعا".





وانضمت الأسرة الملكية في النرويج إلى هؤلاء الذين أعربوا عن تعازيهم لملكة بريطانيا، في وفاة زوجها الأمير فيليب.