إنتاج الصين من لقاحات كورونا سيصل إلى 3 مليارات نهاية العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية بالصين السبت إن البلاد ستنتج ثلاثة مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف المسؤول تشنغ تشونغ وي الذي يرأس أيضا فريقا لتنسيق مشروعات تطوير لقاحات فيروس كورونا في الصين "في النصف الثاني من هذا العام سنكون قادرين تماما على تلبية احتياجاتنا".

ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة.

وقالت الحكومة إن الإنتاج تضاعف ثلاث مرات منذ الأول من فبراير حتى أواخر مارس إلى خمسة ملايين جرعة يوميا.

وقالت شركة Sinovac Biotech الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات هذا الشهر إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ملياري جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة.

وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية Sinopharm أيضا قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة مليارات لكنها لم تحدد إطارا زمنيا.

وذكرت شركة Sinopharm الجمعة أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريا اعتبارا من شهر أبريل.