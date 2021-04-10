شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيس سعيد يزور بعض المواقع التاريخية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعض المواقع التاريخية في القاهرة، قبل القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.



ووفق الرئاسة التونسية، فإن سعيد زار برفقة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا، وكذلك مسجد عمرو بن العاص الذي حرص على أداء الصلاة فيه، وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وعرضت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو يرصد زيارة قيس سعيد لبعض المواقع التاريخية في القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل السيسي، نظيره التونسي، قيس سعيد، السبت، بالقصر الرئاسي في مستهل مباحثات ثنائية.