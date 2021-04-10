شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي فيسبوك يفضح كذب حوثي ويتسبب بترحيله من أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، أمس الخميس، أمرا بترحيل طالب جامعي سابق في ولاية بنسلفانيا، في أعقاب اتهامه بالكذب بشأن تواصله مع جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من طرف إيران والمناهضة للولايات المتحدة.

وأوردت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"، أن قاضي المحكمة، خوان سانشير، أصدر أوامره بترحيل المواطن اليمني، جعفر محمد إبراهيم الوزير، إلى عُمان، لاتهامه بالكذب على ضباط الهجرة الفيدراليين، في 2018، أثناء محاولته تجديد وضع هجرته بالولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة، فإن الوزير _ البالغ من العمر 26 عاما، طالبا في جامعة دريكسيل الأميركية_ كان رهن الاحتجاز منذ 2019، بعد أن سعى لتحديد موعد زيارة للبيت الأبيض، وقام بسحب طلب الهجرة الخاص به مع إشارته للدور الأميركي في الحرب في بلاده، اليمن.

اليمني جعفر محمد إبراهيم الوزير

وحسب الوثائق الرسمية، فقد نفى الوزير خلال التحقيق معه، في 2016، انتماءه لجماعة الحوثي ومناصرته لشعارهم "الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل.".، نافيا أن يكون قد استخدم سلاحا ناريا أو شارك في تدريب عسكري مع الجماعة.

بيد أن الادعاء كشف عن صور رصدت للوزير في حسابه الشخصي على موقع فيسبوك برفقة أسلحة آلية وقاذفة قنابل صاروخية.

وأظهرت بعض الصور الوزير مرتديا زيا عسكريا وحمله لبندقية في معسكر بالشرق الأوسط.

وذكرت وثائق المحكمة أن منشورات الوزير عبر حسابه تشير إلى أنه "يكره جميع الأميركيين"، ويتمنى "الموت لجميع الأميركيين، خصوصا اليهود".