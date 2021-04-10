عمرو درويش نائب التنسيقية يواصل جولاته الميدانية للاستماع لمطالب أهالى دائرته

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القاهرة - سامية سيد - يواصل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، جولاته الميدانية ولقاءاته بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم، وتابع خلال الجولات مشروع توصيل الصرف الصحى لعزبة القَّلا بالقليوبية مع مرور خط الصرف من أمام العزبة.

ويدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد فى الشارع من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة.

وكان النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية قد زار من قبل قرية دجوى وعزبة الجمل واستمع لمطالب الأهالى، كما عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع أهالى دائرته لمناقشة المشاكل التى يعانوا منها والعمل على حلها.

وأكد النائب عمرو درويش أن المواطن يرى أن أداء المجلس خلال الأيام الماضية كان أداء مفاجئا، كما أنه سعيد بهذا الأداء وتوسم خيرا فى الأيام القادمة ونستطيع أن نقول أن المجلس نجح فى تحويل بوصلة الرؤية السلبية للمجالس النيابية إلى إيجابى.

وأضاف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك حالة من الحماسة لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب وأوجه التحية لهم لنشاطهم منذ اليوم الأول لحلف القسم .