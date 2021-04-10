شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يجدد دعمه وتأييده لمصر والسودان فى أمنهما المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى، دعم وتأييد البرلمان العربي التام لكل من مصر والسودان في سياستهما بشأن الحفاظ على أمنهما المائى، مشددا على أن هذا يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم السبت، خلال افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت بالجامعة العربية.

وجدد مطالبته لإثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية أو اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع، والتجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة، التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد العسومي أن ذلك هو الحل الأمثل الذي يضمن مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.