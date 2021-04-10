غدًا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، قطع المياه عن الجزء الشرقي من الشارع الجديد ومسجد الفولي والعقارات المقابلة له، وجنوب مسجد اللمطي، غدًا الأحد من الساعه 11 مساًء، وحتى الـ5 فجر يوم الإثنين.

وأفاد بيان الشركة، أنه سيُجرى قطع المياه عن تلك المناطق؛ لعمل ربط للخطوط التي جرى عمل إحلال وتجديد لها بالخط الرئيسي المُغذي، وأيضًا لتغير محبس عمومي.

وناشدت الشركة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يُجري الاتصال على رقم الخط الساخن (125).