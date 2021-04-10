الداخلية تحصل ملياري جنيه قيمة قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.9 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة نظمتها إدارات الاموال العامة والكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت القضايا ضبط 74576 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (60٫867٫941) جنيه.

قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تم ضبط 1300 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، وضبط 14 قضية في مجالات (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال)، و13 قضية في مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (1910458991جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وعلى جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط (1700) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهمين ارتكبوا 2 واقعة سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.