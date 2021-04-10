الأمن العام: مصرع عنصر إجرامي وضبط 379 آخرين من شديدي الخطورة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 434 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن مصرع عنصر وضبط 379 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – السويس- الغربية- قنا – المنيا- الشرقية – كفر الشيخ – الأقصر – المنوفية – البحر الأحمر – القليوبية – البحيرة – دمياط – أسوان – بورسعيد – الفيوم - الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (205 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها " سلاح – مخدرات – سرقة – قتل – شروع في قتل".

وضبط 605 قطعة سلاح ناري أبرزها (رشاش- 57 بندقية آلية – 90 بندقية غير مششخنة– 33مسدس – 424 فرد محلى – 741 طلقة مختلفة الأعيرة – 55 خزينة - 1047 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضموا 24 متهماً، ارتكبوا 32 حادث سرقة متنوع، 72 قضية أحداث، إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها.

كما تم كشف غموض 47 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (68) متهماً وتنفيذ 385755 حكم قضائي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.