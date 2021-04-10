غدًا.. جنوب سيناء تنظم حفلًا لتأبين المحافظ الأسبق والصحفي أشرف عبدالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تنظم محافظة جنوب سيناء غدًا الأحد، حفلًا لتأبين اللواء مصطفى عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق، وأشرف عبدالظاهر، مدير مكتب جريدة الجمهورية بجنوب سيناء، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حفل التأبين يعد تقديرًا لجهود الراحل اللواء مصطفى عفيفي للنهوض بمحافظة جنوب سيناء، خلال توليه منصب محافظ جنوب سيناء على مدار 11 عامًا.

وأكد المحافظ، أنه جرى إطلاق اسم اللواء مصطفى عفيفي على أحد الشوارع بمنطقة حي النور في مدينة شرم الشيخ، تخليدًا للخدمات والمجهودات التي قدمها للمحافظة بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص.

وأشار إلى أن اللواء مصطفى عفيفي، يعد من أهم مؤسسي حي النور بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى بالمدينة وكافة مدن المحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء مصطفي عفيفي، كان محافظًا لجنوب سيناء لنحو 11 عامًا، بداية من عام ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٧، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

فيما توفي الصحفي أشرف عبدالظاهر مدير مكتب جريدة الجمهورية بمحافظة جنوب سيناء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وجرى وضعه بقسم العزل الصحي بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وتدهورت حالته الصحية، ونقل إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي في نهاية شهر يناير الماضي.