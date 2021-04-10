نموذج سوليفان

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 01:28 مساءً - كتبت إليز لابوت في فورين بوليسي، لطالما أحب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن ، النقاش الجيد.

واضافت في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عندما كان طالباً جامعياً في جامعة ييل، احتل المركز الثالث في المسابقة الوطنية ؛ وفي جامعة أكسفورد ، حيث كان باحثاً في رودس ، احتل المركز الثاني في بطولة العالم للمناظرات. بدأ في السياسة عبر إعداد المناظرات لإيمي كلوبوشار عندما ترشحت بنجاح في مجلس الشيوخ، كما قام بذلك أيضاً في وقت لاحق مع هيلاري كلينتون وباراك أوباما في سباقهم للوصول إلى البيت الأبيض.

والآن، ما زال سوليفان يناظر داخل البيت الأبيض، ولكن مع نفسه. بعد أن كان في السابق مناصراً للتوافق التقليدي في السياسة الخارجية ، يتساءل الآن عن كيفية إعادة صياغة الأمن القومي أولاً وقبل كل شيء لتلبية الاحتياجات المحلية. لسنوات، تابع الجميع سرد سوليفان ، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً ، وهو أصغر مسؤول في الأمن القومي في إدارة بايدن وأصغر مستشار للأمن القومي منذ ما يقرب من 60 عاماً.

الجميع يتحدث عن امتلاكه النادر للموهبة المبكرة والنضج والتفاني في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعتبر رجلاً لطيفاً مقارنة بغيره. وتكثر المقارنات بالفعل بين سوليفان وبرنت سكوكروفت ، مستشار الأمن القومي السابق للرئيسين جيرالد فورد وجورج بوش الأب ، وهو رجل يعتبر المعيار الذهبي في التفكير الاستراتيجي حول السياسة الخارجية.

عندما قدم بايدن سوليفان باعتباره اختياره لقيادة مجلس الأمن القومي (NSC) ، وصفه بأنه “مفكر استثنائي لعصره”: يجب عليه الآن تطبيق ذلك على ما يعتبره الكثيرون تحدياً استثنائياً ، حيث تسعى دولة منقسمة بعمق إلى إعادة تعريف دورها في العالم والتصارع مع تحد استراتيجي، لم تشهده من قبل وهو نهضة الصين.

في الأسابيع القليلة الأولى، واجه سوليفان بالفعل سيل من تحديات السياسة الخارجية. لقد واجه مشادّات مع مسؤولين صينيين ، وشهد انقلاباً في بورما ، واختراقاً روسياً ضخماً للشركات الأمريكية والوكالات الفيدرالية ، وتجارب صواريخ باليستية كورية شمالية.

لا يزال يتعين عليه أن يتصارع لوضع موعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ، وتحديد كيف ، وتحت أي ظروف ، يمكنه إعادة بدء المحادثات النووية مع إيران. كل ذلك يأتي وسط جائحة مستمرة ، ورياح اقتصادية معاكسة ، وأزمة مناخية ، وانقسام سياسي أدى إلى تمرد عنيف قبل أسبوعين من توليه منصبه.

إنّ نقاط قوة سوليفان (تصفه هيلاري كلينتون بأنه “خبير في حلّ المشكلات ، أولاً وقبل كل شيء” ) ونظرته إلى العالم تجعله مستشاراً مناسباً للأمن القومي بشكل فريد. أخبرتني كلينتون أن سوليفان كان من أوائل الأشخاص الذين وظفتهم عندما رشحت كوزيرة للخارجية.

وقالت كلينتون:” لقد رأينا ما أدت إليه أربع سنوات من الانقسام، الأمر الذي يقوض ، للأسف ، قيادتنا على مستوى العالم”. “لا يملك جيك القوة النارية الفكرية فحسب ، بل لديه مهارة التعامل مع الناس. إنه حقاً دبلوماسي بالمعنى الأوسع لهذه الكلمة، فهو يفهم كيفية الاستماع ، وكيفية جمع الناس معاً ، وكيفية وضع استراتيجية للوصول نحو الهدف.”

على الرغم من مذبحة السنوات الأخيرة ، لدى سوليفان إيمان بقدرة أمريكا على التجديد. عندما اندلع الغضب في اجتماع الشهر الماضي بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين في ألاسكا ، رد سوليفان قائلاً: “دولة واثقة قادرة على النظر بجد إلى أوجه القصور الخاصة بها والسعي باستمرار إلى التحسن. هذه هي الصلصة السرية لأمريكا.”

قال لي:” لقد نشأت في مينيسوتا ، في الغرب الأوسط الأمريكي ، في عصر الفجر الأحمر وسقوط جدار برلين”. “لقد أعطاني ذلك إيماناً عميقاً وثابتاً في هذا البلد ، وفي القيادة الأمريكية والقدرة على القيام بالخير في العالم، وسأقاتل من أجل ذلك.”

ولكن، من المستغرب أن ينصبّ تركيز سوليفان على التجديد المحلي بالنسبة لشخص ما في مركز صياغة السياسة الخارجية الأمريكية . وقال رئيس أركانه يوهانس أبراهام ، إن ما يحاول القيام به في مجلس الأمن القومي ، هو وضع كلّ من الأمن القومي والسياسات الاقتصادية والمحلية في “نطاق أوسع وسلس”، وهو يعمل على تحقيق ذلك مع براين ديس ، مدير المجلس الاقتصادي الوطني ، وسوزان رايس ، سلف سوليفان في عهد الرئيس أوباما الذي يدير الآن مجلس السياسة الداخلية.

على سبيل المثال، فيما يتعلق بحزمة الإغاثة الأخيرة لـكوفيد-19، أمر سوليفان (الذي كتب في فورين بوليسي العام الماضي أن نقص الاستثمار المحلي هو “تهديد أكبر للأمن القومي من الدين الوطني الأمريكي) مجلس الأمن القومي بمساعدة البيت الأبيض على تأمين تمرير مشروع القانون. وقال أبراهام، شعر سوليفان بنفس القدر من الملكية وكان متحمساً مثل أي شخص عندما تم توقيعه ليصبح قانوناً.

وبالمثل ، فإن حزمة الانتعاش الاقتصادي المقترحة من الإدارة بقيمة 3 تريليون دولار ، تحدد ترتيب المنزل المحلي كوسيلة لتعزيز قدرة أمريكا على المنافسة على الساحة العالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وقطاعات مثل الطاقة المتجددة والمواصلات.

وقال أبراهام: “إن القضايا التي يتعين علينا مكافحتها ووضع الكثير من الموارد وراءها لا تحترم الحدود التنظيمية الأنيقة”. “إنه في موقف حرج لفهم مكان هذه الشقوق وكيف يجب أن نعمل عبرها.”

ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه سوليفان هو إدراك ما يسميه هو (والرئيس) بـ “السياسة الخارجية للطبقة الوسطى”.”بدلاً من فصل إجراءات السياسة الخارجية الأمريكية (سواء كانت محاربة الإرهابيين في الشرق الأوسط أو متابعة صفقات تجارية جديدة) عن السياسة الداخلية ، يحاول سوليفان ورئيسه مزج الاثنين معاً.

وقال سوليفان مؤخراً:” كل ما نقوم به في سياستنا الخارجية وأمننا القومي سيتم قياسه بمقياس أساسي”. “هل سيجعل ذلك الحياة أفضل وأكثر أماناً وأسهل للعائلات العاملة؟”

إنّ الاستراتيجية تعني مطابقة الأهداف والموارد ، وكان على كل رئيس أمريكي منذ فرانكلين روزفلت أن يتخذ نفس القرار: سواء كان يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية أو القيادة العالمية. يبدو أن بايدن يسعى جاهداً من أجل سياسة معتدلة، تلك التي ترفع الطبقة الوسطى ، وتتفوق على الصين في الساحة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ، وتحافظ على دور أمريكا كأمة لا غنى عنها.

في حين أن السلام والأمن يخدمان بلا شك جميع الأمريكيين، لا تتوفر سياسة الطبقة الوسطى للعديد من قرارات الأمن القومي التي سيتعين على الإدارة اتخاذها بما يتجاوز القضايا التجارية ، مثل تحديد متى وكيفية الانسحاب من أفغانستان والعراق ، وإيجاد أكثر الوسائل فعالية للحد من البرنامج النووي الإيراني وسلوكها الخبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، أو تحديد كيفية وقف عمليات النفوذ الروسي.

سيتعين على الإدارة أيضاً أن تقرر ما إذا كانت المنافسة مع الصين ستحل محل الحاجة إلى العمل مع بكين بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية وتغير المناخ والتهديدات العالمية الأخرى.

يدرك كلّ من بايدن وسوليفان أنه هناك رغبة ضئيلة بين الجمهور الأمريكي لتطبيق سياسة خارجية مغامرة تحاول فيها الولايات المتحدة حل كل مشكلة ، حتى في الأماكن التي تكون فيها المصالح الأمريكية بعيدة كل البعد عن الوضوح.

يعتقد جون بولتون ، أحد أسلاف سوليفان وواحد من العديد من مستشاري الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب ، أن تفضيل الاحتياجات المحلية على السياسة الخارجية ” خطأ بكل بساطة.”ويوافق على أن الصين تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة ، لكنه يجادل بأن مواجهة التهديد سيستغرق “وجوداً دولياً أكثر قوة” مما يفكر فيه بايدن.

وقال بولتون في مقابلة “وإلا فإنك تتنازل عن الميدان”. “أفضل طريقة للوقوف ضد الصينيين هي مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء يمكنك الحصول عليهم إلى جانبك. وهذا يتطلب مشاركة دولية واسعة جداً.”

عندما قدم بايدن، سوليفان وأنتوني بلينكين، (وهو وجه مألوف آخر في مؤسسة السياسة الخارجية ، والآن وزير الخارجية) كجزء من فريقه للأمن القومي ، قام السيد ماركو روبيو بالتغريد: “ذهبت اختيارات بايدن لمجلس الوزراء إلى مدارس Ivy League ، واختار السير الذاتية القوية ، ، والذين حضروا جميع المؤتمرات المناسبة ، والذين سيكونون مهذبين ومنظمين والذين من الصعب أن يتمّ رفضهم من قبل الحكومة الأمريكية”.

كان الأمر أشبه باللدغة اللاذعة. ولكن بالرغم من تمتعه بتعليم نخبوي، يصر سوليفان على أنّ نظرته للعالم تشكلت في مينيابوليس ، حيث التحق بالمدرسة العامة ونشأ في كنف عائلة كاثوليكية أيرلندية متماسكة. احتفظ والداه ( كلاهما من المعلمين) بمكان في منتصف طاولة المطبخ ، حيث كانا يتحدثان إلى سوليفان وإخوته الأربعة عن السياسة العالمية.

كانت مينيسوتا دائماً نقطة ضعفه. بعد أن عمل كاتباً لقاضي المحكمة العليا الأمريكية ستيفن براير ، رفض سوليفان راتباً من ستة أرقام في شركة محاماة كبرى في واشنطن للعودة إلى المنزل ، وانضم إلى شركة أصغر في مينيسوتا في سن ال30 ، ثمّ أصبح مستشاراً للسيدة كلوبوشار ، حيث قدم لها المشورة بشأن السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء وسافر معها في رحلات الكونغرس إلى الخارج ، بدءاً من العراق.

إنّ هذا المزيج من الذكاء وكونه من مينيسوتا، جعل سوليفان محبوباً في الدوائر السياسية الديمقراطية. ولكن على الرغم من مشاركته بشراسة في بعض الحملات السياسية الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث، لم يغرق في الحزبية المريرة التي واجهها بعض زملائه. على غرار بايدن ، الذي شكلت تربيته المتواضعة في سكرانتون ، بنسلفانيا، سياسته، أمضى سوليفان سنوات وهو يفكر في كيفية ارتباط دور أمريكا في العالم بالتجارب الفعلية للشعب الأمريكي.

قالت لي كلوبوشار:” إنه ذكي ولكنه متواضع بشكل لا يصدق ، وأعتقد أنّ ّهذا سمح له بالتحدث عن هذه القضايا المعقدة بعبارات منتظمة، حتى يتمكن الناس من التواصل معه”. “لقد كان دائماً الشخص الذي يثق به الناس. وهذا ما خدمه بشكل جيد، لأن الكثير من الناس لا ينتقلون من الحملات الانتخابية إلى الحكومة. بداخله، هو الشخص الذي يريد أن يحكم ويغير العالم ، ولقد نجح في ذلك بالرغم من بشاعة الحملات التي خاضها من أجل الحصول على ذلك. وأعتقد أن ذلك جعله شخص أفضل على صعيد وضع السياسات.”

حاولت كلوبوشار إبقاء سوليفان رئيساً لأركانها ، لكنه انضم إلى حملة كلينتون لعام 2008 للوصول إلى الرئاسة. بعد الانتخابات ، التي فاز بها أوباما في نهاية المطاف ، خطط سوليفان للعودة إلى مينيسوتا. ولكن عندما تمّ تعيين كلينتون وزيرةً للخارجية ، جعلت سوليفان نائبها لرئيس الأركان ، وفي وقت لاحق ، مدير تخطيط السياسات في عمر 34، وكان أصغر شخص يشغل هذا المنصب على الإطلاق.

كان نشيطاً بشكل غير عادي في هذا الدور. وعندما قامت إدارة أوباما بإبرام اتفاق مع إيران من شأنه أن يحد من سعي طهران للحصول على أسلحة نووية مقابل الإغاثة الاقتصادية ، استغلت كلينتون سوليفان ونائبها بيل بيرنز لفتح قناة خلفية.

في تموز 2012 ، وبينما كانت كلينتون في رحلة لوزارة الخارجية إلى باريس ، انضم سوليفان إليها وسافرا سراً مع بيرنز للقاء مسؤولين إيرانيين في عمان، وكان هذا الاجتماع الأول من بين حوالي نصف دزينة من الاجتماعات السرية التي مهدت الطريق للمفاوضات التي توجت في المؤتمر النووي لعام 2015 (ابتعد ترامب عن الصفقة في عام 2018 ، وبدأت إيران منذ ذلك الحين في تسريع إنتاجها من اليورانيوم.)

في مقابلة أجريت معه مؤخراً، تحدث بيرنز، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية، عن سوليفان قائلاً بأنه ” الطرف المثالي للتفاوض. وتابع بيرنز قائلاً: “إنه” لا يكل ولا يتعب وينتبه بلا هوادة إلى كلّ التفاصيل”.

وخلال الفترة التي قضاها في وزارة الخارجية، كان سوليفان يشحذ بعض المهارات التي من شأنها أن تخدمه لاحقاً بشكل جيد كمستشار للأمن القومي. ولأن كلينتون سافرت كثيراً ، كان على مساعديها في كثير من الأحيان الاعتماد على سوليفان (الذي سافر معها عادة) لأخذ المشورة بشأن أي سياسة معينة.

وأشار مدير الاتصالات السابق لكلينتون فيليب رينز إلى أن سوليفان لم يلعب أبداً دور حارس البوابة، بل كان وسيطاً صادقاً، وهي سمة لا تقدر بثمن لمستشار الأمن القومي المستقبلي الذي يتمثل دوره التقليدي في التماس مجموعة واسعة من الأفكار وتقديم قائمة من الخيارات للرئاسة.

وقال رينز:” من السهل جداً أن تشعر بالاستياء من مستشار الأمن القومي، إذا لم يقم بنقل موقفك”. “ما هو ملحوظ حول جيك أنه ليس فقط يمكنك الاعتماد عليه لنقل موقفك ، بل إنه يفعل ذلك دائماً أفضل مما كنت أنت ستفعل.

توافق كلينتون على ذلك. وقالت عن سوليفان:” إنه لا يخون تفضيلاته الخاصة”. “إنه على الطاولة للتأكد من أنه يمكن أن يساعد في إنشاء عملية صنع القرار عالية الجودة”.

كما كان سوليفان دائماً سريع الدراسة. وفيما شارفت ولاية كلينتون كوزيرة للخارجية على الانتهاء، سعى مساعدو أوباما لإحضار سوليفان إلى البيت الأبيض، على الرغم من أنه كان يعمل بالفعل للعودة إلى مينيسوتا. خلال رحلة أوباما الأخيرة مع كلينتون إلى آسيا، استضاف مأدبة غداء لوزيرة الخارجية وموظفيها في ميانمار، وكانت افتتاحيتها عن أحد النجاحات الكبيرة (إن كانت عابرة) في السياسة الخارجية للإدارة. استعان أوباما بسوليفان للحصول على موجز تاريخي للبلاد.

وبدأ سوليفان قائلاً: “أنا لا أعرف الكثير”، قبل البدء بتقديم أطروحة افتراضية حول هذا الموضوع ، وهو أمر يقول الزملاء أنهم رأوه يقوم به عشرات المرات حول العديد من المواضيع. بعد بضعة أسابيع ، طلب أوباما من سوليفان أن يحل محل بلينكن كمستشار للأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك بايدن.

لم يكن الأمر سهلاً. كان سوليفان قد أخر بالفعل عودته إلى مينيسوتا لإنهاء فترة ولاية كلينتون، لكنه خطط للعودة عندما غادرت وزارة الخارجية ، بهدف الترشح للكونغرس أو أن يصبح محامياً أمريكياً. في نهاية المطاف ، نجح أوباما ، وانتقل سوليفان إلى البيت الأبيض ، حيث أشرف على تواصل بايدن مع آسيا وأمريكا اللاتينية. كما حضر الإحاطة الاستخباراتية اليومية للرئيس وظهر كصوت رئيسي في فريق الأمن القومي لأوباما وفي غرفة العمليات.

في وزارة الخارجية، أكد كلّ من كلينتون وسوليفان على أن “فن الحكم الاقتصادي” ( وهي أشياء مثل الدبلوماسية التجارية ، وخلق فرص العمل ، والاستثمار في الخارج) هو محرك مهم للسياسة الخارجية. في خطاب ألقته عام 2011 في النادي الاقتصادي في نيويورك ، وصفت كلينتون القوة الاقتصادية الأمريكية وقيادتها العالمية بأنها ” صفقة شاملة.”

ولكن بعد أن غادر الحكومة ، أخبرني سوليفان ، أنه أدرك أن رؤيتهم الاقتصادية السامية لم تكن مرتبطة بالأميركيين في الوطن. بدأ حينها بالتفكير في كيف أنّ جميع التروس والعجلات في النظام الدولي ، من المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى سلاسل التوريد العالمية ، كلها مرتبطة ببعضها البعض. وبدأ في سحب الخيط.

خذ على سيبل المثال، الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) ، وهي صفقة تجارية بين 12 دولة وضعها أوباما ، ولفترة من الوقت ، دافعت عنها كلينتون وسوليفان. مثل الكثيرين في مؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية والجمهورية ، اعتقد سوليفان أن الميثاق التجاري سيكون ضرورياً لمواجهة الصين وإعطاء أساس اقتصادي لـ “المحور إلى آسيا” الشهير.”مع مرور الوقت ، أصبح يعتقد أنه في حين أن الصفقة قد تضمن فرصاً للشركات الأمريكية ، إلا أنها أهملت التأثير السلبي المحتمل على العمال الأمريكيين. (قام ترامب بتخريب برنامج النقاط التجارية في أسبوعه الأول في منصبه.)

بحلول عام 2017 ، عندما غادر سوليفان منصبه وكان ترامب يؤرجح كرة مدمرة على السياسة الخارجية الأمريكية ، وضع سوليفان اسمه في سلسلة من تقارير مراكز التفكير التي تدعم النظام الدولي التقليدي الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم بدأ في التشكيك بنفسه ، وبقدسية تلك الصعاب السياسة الخارجية.

قال لي:” ما زلنا بحاجة إلى نظام قائم على القواعد ، لكن المؤسسات قديمة ونحتاج إلى إنشاء مؤسسات جديدة”. “إذا كانت السنوات ال 70 الماضية من النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية مثل العمارة اليونانية الكلاسيكية (الخطوط المستقيمة والأعمدة الأنيقة من البارثينو) فإنّ المستقبل سوف سيبدو أكثر مثل فرانك جيري: بزوايا غير متوقعة ، مزيج من المواد ، والتجارب.”

كانت الحملة الرئاسية لعام 2016 حاسمة لتطور سوليفان السياسي. انضم إلى حملة كلينتون كمستشار سياسي كبير وأصبح أكثر انسجاماً مع قضايا مثل الهجرة والرعاية الصحية والسيطرة على الأسلحة. حدد السناتور بيرني ساندرز ، الخصم الرئيسي لكلينتون في الانتخابات التمهيدية ، الشرخ بين شريحة كبيرة من الأمريكيين وحكومتهم.

وقال سوليفان عن ساندرز:” لم أتفق دائماً مع حلوله السياسية النهائية ، ولكن ليس هناك شك في أنه ارتبط بكمية التجارب الأمريكية ويدرك آثار عدم المساواة النظامية ، وهذا الشعور بأن النظام كان يعمل بطريقة ما ضدهم”.

بمجرد أن انسحب ساندرز من السباق ، واجهت كلينتون منافساً جديداً في ترامب، وهو الشخص الذي سيحول نفس اليأس والغضب إلى رسالة شعبية رابحة. وجد سوليفان أن ترامب كان “محروماً من القيم” ولكنه بارع فيما يتعلق بتجسيد تصورات العديد من الأمريكيين للسياسة الخارجية وازدهارهم الاقتصادي.

بعد خسارة كلينتون المفاجئة في انتخابات 2016 ، أراد سوليفان الخروج من المدينة. لقد تزوج في العام السابق من ماجي جودلاندر ، وهي محامية ومستشارة سابقة للسناتورز جو ليبرمان وجون ماكين. بعد حملة عصيبة في 2016 ، أراد أن يضع جذوره في مكان ما خارج واشنطن. لم تكن زوجته الجديدة سعيدة بفكرة العودة إلى مينيسوتا.

وقال لي: “قلت لها، لنصنع منزلاً لنا في مكان ما خارج المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد ، حيث يمكننا أن نكون قريبين من العائلة وجزء من المجتمع”. انتقلوا إلى نيو هامبشاير ، حيث عاشت عائلة جودلاندر. في غضون ذلك ، كزميل غير متفرغ في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، أعاد التواصل مع سلمان أحمد ، وهو زميل خريج من البيت الأبيض لأوباما كان يكتب عن كيفية تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على الطبقة الوسطى.

في عام 2017 ، شكلت كارنيجي فرقة عمل من الحزبيين حول هذه القضية. على مدى العامين المقبلين ، تحدث سوليفان وأحمد إلى مئات الأمريكيين من مختلف الأطياف السياسية في أوهايو وكولورادو ونبراسكا حول ما أرادوه من السياسة الخارجية الأمريكية.

تحدّث تقرير فرقة العمل ، الذي حمل عنوان “جعل السياسة الخارجية الأمريكية تعمل بشكل أفضل للطبقة الوسطى” ، أن العولمة لم تفيد الأمريكيين العاملين كما أوصى بمجموعة من أولويات السياسة الخارجية الجديدة لصالح الطبقة الوسطى، بما في ذلك إيلاء اهتمام أكبر للمساواة في الدخل ، ومناقشة أوسع حول التجارة ، وسياسة خارجية “أقل طموحا” تنهي حرباً طويلة ومكلفة.

كان هناك تغيير. جادل التقرير بأن إجماع السياسة الخارجية الذي طال أمده والذي وجه الإدارات الجمهورية والديمقراطية لعقود ، ” ترك الكثير من المجتمعات الأمريكية عرضة للاضطراب الاقتصادي وبالغ في محاولة إحداث تغيير مجتمعي واسع داخل البلدان الأخرى. وبأنّ الطبقة الوسطى في أمريكا تريد مساراً جديداً إلى الأمام”.

ساعد التقرير في فتح المجال أمام إعادة النظر في مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية. لكن بايدن كان قد أشار بالفعل إلى الطريق في وقت سابق. كنائب للرئيس ، كان بايدن، الشخص الذي يتساءل في غرفة العمليات عن كيفية شرح هذه الإدارة للشعب الأمريكي عن مدى أهمية أي قرار معين في السياسة الخارجية.

وقال أحمد عن بايدن: “أعتقد أنه كان في الواقع متقدماً علينا جميعاً”. “إذا نظرت إلى اللحظات التي ربما كان فيها غريباً أو على خلاف مع بعض السياسات في إدارة أوباما ، أعتقد أن بعضها تولد من حساسية أكبر لهذا السؤال.”

إنّ وظيفة مستشار الأمن القومي هي، في الأساس، تحويل الفوضى اليومية إلى خيارات عملية للقائد العام. تحت قيادة ترامب، خرجت العملية برمتها عن مسارها. لقد تجاهل مدخلات معظم الوكالات وغيّر السياسة الوطنية مراراً وتكراراً بتغريدة واحدة. يتبع سوليفان ، حتى لو تغير في نواح كثيرة ، نهج المدرسة القديمة التقليدية في عمله.

وقال أبراهام، رئيس أركانه ، إنه يحاول استعادة” انتظام وصرامة ” عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. كما يقوم سوليفان أيضاً بتحديث مجلس الأمن القومي لمعالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، المهملة بموجب الإدارة السابقة مثل: رفع الأمن السيبراني إلى منصب نائب مستشار الأمن القومي ، وإنشاء مديرية جديدة حول التقنيات الناشئة ، وإعادة تأسيس أدلة عهد أوباما حول الصحة العالمية والمناخ المتحلل خلال ولاية ترامب. كما تكتسب كلّ من الديمقراطية والفساد والسرقة أهمية جديدة، وكذلك الحاجة إلى مكافحة التهديد المتزايد للتطرف الداخلي.

لا يتفق بولتون مع بايدن على الكثير. لكنه يعترف بأن انتخاب بايدن “يعكس العودة إلى الحياة الطبيعية “، مما يعطي سوليفان” ميزة كبيرة ” لم تكن متوفرة لبولتون في وقته كمستشار للأمن القومي.

وقال بولتون:” من الأسهل بكثير أن يكون لديك سياسات متماسكة ومستدامة عندما يكون لديك رئيس يفهم أنّ هذا ما يجب أن تهدف إليه، مقارنة بعندما يكون لديك رئيس ليس لديه أدنى فكرة عن النهج الصحيح”.

والصين مثال جيد. لا يعترض سوليفان على غريزة ترامب التي تدعو إلى التعامل بصرامة مع بكين أو اعتقاده بأن منظمات مثل منظمة التجارة العالمية قد أربكت القضايا الأساسية (الشركات المملوكة من الدولة ، والتلاعب بالعملة ، والحواجز التجارية ، و ما إلى ذلك)، بل يعتقد أن النهج الذي يتبعه ترامب، (بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية على حلفاء الولايات المتحدة)،منع الولايات المتحدة من الارتباط مع الديمقراطيات الأخرى للضغط على الصين.

لبناء سياسة أفضل للصين ، التفت سوليفان إلى كورت كامبل ، كبير الدبلوماسيين السابقين لكلينتون في شرق آسيا وكبير مهندسي محور آسيا. قال كامبل أنه لم يكن حريصاً على العودة إلى الحكومة حتى قدم سوليفان نداء شخصياً.

يتذكر كامبل سوليفان قائلا”: “كل ما أردنا القيام به في آسيا لدينا فرصة للقيام به الآن ، ومن المهم للغاية أن نستمر”.

“كان الأمر يعني شيئاً بالنسبة لي. وكان لي الشرف حقاً أن أقول نعم.”كأول منسق للبيت الأبيض في الهند والمحيط الهادئ ، يشرف كامبل على العديد من مديريات مجلس الأمن القومي التي تغطي القضايا المتعلقة بآسيا والصين.

بعد وقت قصير من انضمامه إلى الإدارة، يتذكر كامبل، أنه وسوليفان عقدا اجتماعاً مع مجموعة من وزراء خارجية الدول. كان لدى كامبل حوالي 30 ثانية لإطلاع سوليفان على مجموعة معقدة من القضايا. “أتذكر أنني شعرت بالإحباط والقلق ، وسألت نفسي ، هل سيكون قادراً على إدارة هذا ؟ “استدار سوليفان وقدم عرضاً تقديميا ًمثل العرض الذي قدمه لأوباما في ميانمار. وقال كامبل:” لقد جعلني ذلك أدرك أنني أتعامل مع موهبة نادرة”.

لم يكن كامبل الوجه الوحيد المألوف الذي أحضره سوليفان. لقد قام بتعيين العديد من المسؤولين السابقين في عهد أوباما ، بما في ذلك جون فاينر ، رئيس أركان وزير الخارجية السابق جون كيري ، كنائب له ؛ وبريت ماكغورك ، المبعوث السابق إلى التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية ، لإدارة سياسة الشرق الأوسط ؛ وجنيفر هاريس ، التي عملت معه على جدول أعمال كلينتون في مجال الاقتصاد ، ولديها الآن دور مزدوج كمديرة أولى للاقتصاد الدولي والعمل في كل من مجلس الأمن القومي والمجلس الاقتصادي الوطني.

وقال كامبل:” إنه غريب الاطوار”. “يشبه قليلاً الشعراء الإيرلنديين.”

وفي موضوع إيران مثلاً. وبالنظر إلى تعهد حملة بايدن بإحياء الاتفاق النووي ودور سوليفان نفسه في المفاوضات ، توقع الكثيرون أن تعود الإدارة على الفور إلى الوضع الراهن قبل ثلاث سنوات ، عندما انسحب ترامب من الاتفاق. لكن سوليفان و بلينكين قد غيرا فكرهما. وبدلاً من معالجة الاتفاق النووي بصرف النظر عن سلوك إيران الخبيث ، فإنهم يعتقدون الآن أن أي اتفاق جديد مع طهران يجب أن يعالج برنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال أحمد: “هناك أناس يشعرون بالقلق من أنهم سيبدون أغبياء إذا شككوا في شيء أساسي”. “لكن لديه ما يكفي من الثقة ليقول ، انتظر لحظة ، لماذا نحن متأكدون من ذلك ؟ كيف نعرف ؟ ”

قد تكون فرقة أوباما قد اجتمعت مرة أخرى، لكن الموسيقى تختلف كثيراً. لقد تغير دور العالم وأمريكا خلال السنوات الأربع الماضية. ليس هناك عودة إلى المستقبل بالنسبة لـسوليفان. وفي لقاءاته المبكرة مع الدبلوماسيين الأجانب ، قال لهم: “نحن لسنا ترامب ، لكننا لسنا أوباما أيضاً.”

قد يغفر للمرء أن يفكر في أن فلسفة بايدن “إعادة البناء بشكل أفضل”تحمل بعض السمات المميزة لجدول أعمال سلفه المباشر الشعبوي ، وإن كان أكثر إنسانية وتعاطفاً. فكلاهما يفضلان مشاركة دولية أكثر تواضعاً ودرجة من القومية الاقتصادية. لكن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد. نظرت السياسة الخارجية لترامب “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” إلى التحالفات بشكوك ، واعتنقت الأقوياء الاستبداديين ، واعتبرت القيادة الأمريكية إما عبئاً أو ورقة مساومة. بالنسبة لبايدن وسوليفان، تعد التحالفات مصدراً للقوة ، والقيادة الأمريكية هي بمثابة البنسات للدولار وهي تسعى للحفاظ على التهديدات بعيداً عن الشاطئ الأمريكي.

واعتادت ليزلي جيلب ، الرئيسة السابقة لمجلس العلاقات الخارجية وأحد مرشدي سوليفان، على إقناع الديمقراطيين بـ “تحديد المواقع دون اتخاذ موقف، قائلة: إنها فلسفة جذابة تترك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.وإلى جانب زيادة القدرة التنافسية من خلال الاستثمار المحلي ، لم تحدد الإدارة بعد جدول أعمالها للسياسة الخارجية أو كيف ستبني الدعم السياسي لها.

وقال ريتشارد فونتين ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد والمستشار السابق لماكين:” إن السياسة الداخلية في الولايات المتحدة تجعل الآن من الصعب بشكل متزايد حشد الحلول لأي شيء آخر غير المشاكل التي تضيق على أمريكا مثل الفيروس التاجي ، وبشكل متزايد ، الصين”. “ولكن هناك 100 أشياء أخرى نحتاج إلى القيام بها ، بما في ذلك في السياسة الخارجية. لذلك لا يمكننا أن نعطي جواباً كاملا”.

في نهاية اليوم ، بالنسبة للرجل الذي ، مثل رئيسه ، يحبّ تحديد التحدي الحالي على أنه اختيار بين الديمقراطية والاستبداد ، تم التعامل مع سوليفان بشكل رهيب قبل توليه منصبه. أمضى الرئيس السابق أسابيع في نشر الأكاذيب حول تزوير الانتخابات. ثم كان هناك هجوم عنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي يسعى إلى قلب نتائج الانتخابات. في غضون ذلك ، عملت ولايات مثل جورجيا وتكساس ساعات إضافية لقمع حقوق التصويت.

وقال سوليفان: “سيكون العمل معاً ً هو المفتاح”. “والأهم من ذلك ، إن العالم يراقبنا. إنهم يشاهدون اللقاحات وخطة الإنقاذ الأمريكية ، وحتى الآن هم معجبون إلى حد كبير بالمرونة الأمريكية. لكن السؤال الكبير هو هل يمكننا أن نعمل معاً؟ لا أعرف ، لكن الرئيس بايدن يعتقد أننا نستطيع ، وهو الشخص المناسب لمحاولة تحقيق ذلك.”