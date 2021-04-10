الكلاسيكو… ريال مدريد يواجه برشلونة وعينه على تكرار نتيجة الذهاب

جدة - عبدالحي حسين -

يستقبل فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، اليوم السبت على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

ويسعى المرينغي إلى تكرار الانتصار على النادي الكتالوني، بعد الفوز عليه ذهابا بثلاثية، حيث يمكنه الفوز من إزاحة برشلونة من مركزه الثاني، والتفوق عليه بفارق نقطة، مع التساوي مع الأتليتكو في حالة خسارته.

وفي الجهة المقابلة، يطمح برشلونة إلى استغلال التعب الذي من الممكن أن يصيب لاعبي الريال، في ظل المباراة الكبيرة التي قدموها وسط الأسبوع أمام ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الانتصار عليه واعتلاء الصدارة مؤقتا، مع توسيع الفارق بينهما إلى خمس نقاط.

وسيفتقد ريال مدريد في هذه المباراة، لخدمات كل من إيدين هازارد، وسيرخيو راموس، ورافائيل فاران، ودانيكارفاخال بسبب الإصابة؛ فيما يدخل برشلونة المباراة بكامل عناصره، بعد عودة بيكي وروبيرتو.

وجاءت القائمة المستدعاة من كومان لمباراة اليوم كالآتي: شتيغن – دست – بيكيه – أراوخو – بوسكيتس – غريزمان – بيانيتش – برايثوايت – ميسي – ديمبلي – بويغ – لينغليت – بيدري – ترينكاو – ألبا – سيرجي روبيرتو – دي يونج – أومتيتي – فيربو – إيناكي بينا – موريبا – مينجويزا – تيناس

وشهدت لائحة ريال مدريد المستدعاة من طرف زين الدين زيدان تواجد كل من كورتوا – ألتوبي – لونين – ميليتاو – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا – ميندي – كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – إيسكو – بنزيما – أسينسيو – فاسكيز – فينيسيوس – ماريانو – رودريغو.

وسيتولى الحكم مانزانو قيادة مباراة الكلاسيكو، خلفا للاهوز الذي تعرض لإصابة عضلية، بحسب ما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وسيدخل برشلونة غالبا المباراة، بشتينغن في حراسة المرمى؛ فيما الدفاع سيتكون من أراوخو – دي يونج – لينغليت، بينما الوسط سيتألف من دست – بيدري – بوسكيتس – ألبا؛ على أن يقود الهجوم كل من غريزمان – ميسي – ديمبلي.

وفي الجهة المقابلة، سيدخل زيدان المباراة على الأرجح بكورتوا في حراسة المرمى، باقي اللاعبين

ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز – مودريتش – كاسيميرو – كروس – أسينسيو – بنزيما – فينيسيوس

وفي السياق ذاته، اختارت “الليغا” الإسبانية مدينة الداخلة كمنصة للترويج لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة، وريال مدريد الإسبانيين، ضمن 27 مدينة من المدن الأكثر غرابة، وإثارة حول العالم.. من خلال إنتاج عدد من “الكبسولات”، ستعرض على مختلف الشبكات، والقنوات الرياضية العالمية، والتي ستزيد من إشعاع الداخلة سياحيا، وعالميا.

وتأتي الخطوة المذكورة، في إطار انفتاح كروي إسباني غير مسبوق على مدن، وأقاليم الجنوب المغربي، إذ تميز الشهر الماضي، بالزيارة، التي قام بها وفد إسباني، لكبرى مدن الصحراء، ضم مديرة الكرة النسوية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم النسوية، ماريا تاتو ميرا، والمدرب الرياضي لنادي أتلتيك بيلباو النسوي، خوسيبا أغيري، بزيارة منشآت النادي البلدي النسوي للعيون، الممارس في القسم الأول، ومرافق المركب الرياضي الشيخ محمد لغضف والقاعات الرياضية المبثوثة في مختلف أحياء العيون.

وتمت العملية بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسياحة في الداخلة وادي الذهب، ويبقى الغرض من الحملة الدعائية هو الترويج لـ“الكلاسيكو”، لإعطاء رؤية عالمية للمدن المختلفة، التي رفعت فيها “لاليجا” علمها مثل الداخلة.

وستجرى مباراة الكلاسيكو، اليوم السبت، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل الرتبة الثانية بـ65 نقطة؛ فيما يوجد ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة.