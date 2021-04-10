رياضة الكراطي… آخر محطات التطبيع بين المغرب وإسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - يواصل قطار التطبيع بين المغرب وإسرائيل رحلته وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة؛ إذ مثلت رياضة الكراطي آخر هذه المحطات حتى الآن.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية للكراطي، في بيان أمس الجمعة، أنها عقدت “مناظرة مرئية يوم الخميس 8 أبريل مع الاتحاد الإسرائيلي للكراطي، تم فيها بحث “العديد من المواضيع التي تخص أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين”.

وأضاف البيان أن المغرب وإسرائيل شرعا في التنسيق بينهما، و”وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي في كلا البلدين”، معتبرا أن هذه الخطوة بداية لعلاقة “شراكة وصداقة ستتوج قريبا باتفاقية من شأنها وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي في كلا البلدين”.

كما سجلت الجامعة الملكية المغربية للكراطي، بأن اللقاء جاء بطلب من الاتحاد الإسرائيلي للكراطي؛ وذلك في ظل الانفراج الذي عرفته العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.