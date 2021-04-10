إيگيدر: الراب بالأمازيغية ليس مغامرة.. تخليت عن عملي وبعت سيارتي من أجله | iguidr-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال مغني الراب، إيگيدر، إن توجهه نحو الغناء بالأمازيغية يراه واجبا، لترك بصمة في الساحة، بينما يعرف الراب إقبالا جماهريا متزايدا.

وصرح إيگيدر لـ”اليوم24″ أنه لا يعتبر غناءه الراب بالأمازيغية مغامرة، بل إنه من أجله تخلى عن وظيفته في المحاسبة، وباع سيارته.

وأكد ابن مدينة أكادير أنه وجد ترحيبا كبيرا من مغنيي الراب في الساحة، بعض منهم تجمعه بهم علاقة صداقة.

وأكد إيگيدر أنه سيستعير كلمات باللغة العربية، في حالة أراد توضيح “كلاش” لمغني لا يفهم الأمازيغية.

وكان إيگيدر من بين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “GOR” في مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، وهي أول مسابقة لمواهب الراب في المغرب.