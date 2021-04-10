بيريز يترشح لإعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد

جدة - عبدالحي حسين -

قدم فلورنتينو بيريز، رسميا ترشيحه لإعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد، وفق ما أعلن عنه النادي الملكي اليوم الجمعة.

ولم يقدم أي شخص حتى الآن ترشحه ضد بيريز، منذ فتح باب الترشيح في الثاني من أبريل الجاري؛ علما أن المهلة لتقديم الترشيحات ستنتهي الإثنين المقبل.

وفي حالة لم يقدم أكثر من مرشح واحد نفسه للعملية الانتخابية؛ فسيتم إعلان بيريز رئيسا في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تاريخ إغلاق طلب تقديم الترشيحات”، أي بين 13 و15 أبريل، وفقا للنظام المعتمد في ريال مدريد.

وكان بيريز قد رشح نفسه في عام 1995، لكنه خسر أمام رامون ميندوزا، ولكن محاولته الثانية في انتخابات عام 2000 نجحت بفضل وعده المشهور، بجلب أفضل لاعب في تلك الفترة وهو لاعب نادي برشلونة البرتغالي لويس فيغو بقيمة قياسية آنذاك.

ونجح في الفوز بولاية ثانية في انتخابات عام 2004 بنسبة 94,2% من عدد المصوتين من أعضاء النادي، لكنه استقال بعدها بعامين بعد فشل الفريق في تحقيق أي إنجاز يذكر في 27 فبراير 2006 تحديدا، بعد الخسارة أمام آرسنال في ذهاب دور الـ 16، ضمن مسابقة دوري الأبطال في 21 فبراير 2006، بهدف تييري هنري في السانتياغو بيرنابيو.

وفاز بيريز مرة أخرى برئاسة النادي في يونيو 2009، وقد رصد حينها 300 مليون يورو لتحسين أوضاع الفريق، حيث جلب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد مقابل 91 مليون، كما جلب اللاعب البرازيلي كاكا مقابل 65 مليون يورو من ناديه السابق إي سي ميلان، وكذلك قام بجلب كلا من راؤول ألبيول (لاعب فالنسيا السابق) وألفارو أربيلوا وتشابي ألونسو (لاعبا ليفربول سابقاً) وكريم بنزيما (لاعب أولمبيك ليون سابقا) ومن ذاك الحين وهو رئيسا للمرينغي، في ظل غياب منافس ينافسه على المنصب.