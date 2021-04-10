الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.



ويأتي التشكيل الجديد للمصرف، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي نائبا للرئيس، وخالد محمد سالم بالعمى محافظا للمصرف المركزي.

ويضم مجلس الإدارة كلا من الأعضاء: يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي.

يذكر أنه تم تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، ويعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المصرفي للدولة، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.