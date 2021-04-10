شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من نوع "RC-135" فوق مياه المحيط الهادئ.

وذكر المركز الروسي لإدارة الدفاع - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه تم إرسال مقاتلة من طراز "ميج-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية بهدف التعرف على الهدف الجوي ومنع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية.. مضيفا أنه بعد تحول الطائرة العسكرية الأجنبية لاتجاهها، عاد طاقم "ميج-31" إلى مطار التمركز، موضحا أن تحليق الطائرة الروسية جرى في إطار القواعد الدولية وتم منع انتهاك الحدود الروسية.

ولفت البيان إلى التزايد المستمر للنشاط التجسسي في المجال الجوي قرب حدود روسيا، حيث رصدت القوات الروسية في عام 2020 طائرات استطلاع أجنبية أكثر بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، موضحا أنه إجمالا قامت القوات الروسية خلال العام الماضي برصد ومتابعة أكثر من مليوني هدف جوي.