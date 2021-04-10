شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية في شهر ديسمبر 2021.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لـ ليان كوبيش في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مؤكدا دعم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة.

وأشار سموه إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية ومساندتها في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والإعداد للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر القادم مؤكدا أن ليبيا الشقيقة تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.

كما أكد سموه على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا والتزام دولة الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة. (وام)

