شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1,833 متعافياً من «كورونا»و1,931 إصابة جديدة و3 وفَيَات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 237,130 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 1,931 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

‌‎كما أعلنت وفاة 3 من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1529.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت شفاء 1,833 مصاباً بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى.