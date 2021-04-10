حمدان بن محمد: عزم شبابنا وقوة إرادتهم مثال يحتذى على مستوى العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أكد صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، السبت، على أن عزم شباب الإمارات وقوة إرادتهم مثال يحتذى على مستوى العالم.

وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر "تويتر": "بدعم قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.. يواصل الشباب الإماراتي تحقيق الإنجازات ورفع مستوى الطموحات.. رائدا فضاء إماراتيين جديدين ينضمان اليوم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.. عزم شبابنا وقوة إرادتهم مثال يحتذى على مستوى العالم..".

وأوضح سموه: "نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ورائد الفضاء محمد الملا.. سيمثلان دولتنا وشبابنا في برنامج ناسا لرواد الفضاء.. كل الشكر لفريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على العمل الدؤوب والإصرار على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص..كل التوفيق لمحمد ونورا في رحلتهما الحافلة..".

