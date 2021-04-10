شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، السبت، تقليل ساعات العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وأصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تعميماً بتقليل ساعات العمل لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وذلك بمقدار ساعتين يوميا تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.