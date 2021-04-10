بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسي "قيس سعيد" بقصر الاتحادية

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الاتحادية الذي يحل ضيفا على مصر في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية، إذ من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كل المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية- التونسية اليوم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.