غانتس: قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل “أعمى وظالم”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة “أعمى وغير عادل”.

وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” أشار غانتس، إلى أن “إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قرارا بشأن الرد على قرار المحكمة والذي وصفه ليس بغير القانوني فقط وإنما غير عادل أيضا”.

ولفت غانتس إلى أنه “سيتم الكشف عن الحقيقة” وتابع أنها “ليست مجرد مسألة عدم كفاءة فنية – قانونية للمحكمة، ولكنها مسألة عدالة وأخلاق، ومدونة صارمة للأخلاقيات العسكرية، والحقيقة والأكاذيب، ودولة ديمقراطية ذات مؤسسات قانونية قوية، وواضحة القيم والقواعد والقوانين – ضد القرار الأعمى والظالم”.

وتابع “أنا متأكد من أن العديد من الدول ستتفهم أنه لا يوجد مجال لمثل هذا التحقيق، مما قد يضر العديد من الدول الأخرى في المستقبل”، مضيفا أن مثل هذا “التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ويجعل من الصعب تحسين الوضع في المنطقة”.

وفتحت الجنائية الدولية تحقيقا في مارس الماضي في جرائم حرب ضد إسرائيل ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة.