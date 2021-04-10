الوكيل العام بتطوان يستمع الاثنين القادم لنائب وكيل الملك المشتبه بالاعتداء على خادمته

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” من مصدر موثوق، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر الاستماع شخصيا إلى نائب وكيل الملك بالمدينة ذاتها، بخصوص موضوع الشكاية التي رفعتها ضده خادمته؛ متهمة إياه فيها باستغلالها والاعتداء عليها بالضرب والجرح.

وينتظر الرأي العام المحلي بمدينة تطوان، خاصة بين متتبعي الشأنين الحقوقي والقضائي، ماذا ستسفر عنه جلسة الاستماع هذه، والقرارات التي قد يتخذها الوكيل العام في سيرورة هذه القضية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، أن نائب وكيل الملك المعني، والبالغ من العمر 60 سنة، سبق له أن طلب تمديد مهامه في منصبه، رغم أنه شارف على التقاعد؛ لكن طلبه ووجه بالرفض، مع العلم أن جل طلبات التمديد المشابهة يتم قبولها.

وفي سياق آخر، علم “اليوم 24″، أن مهام المداومة التي يكلف بها نواب وكيل الملك بالتناوب؛ كان يحرم منها عادة نائب وكيل الملك المشتكى به، لكنه كلّف بها فجأةً هذا الأسبوع فقط.

وتوصل الموقع بمعطيات أخرى من مصادر موثوقة، تفيد بأن نائب وكيل الملك، موضوع شكاية خادمته، له سوابق في المنازاعات القضائية، حيث يواجه دعاوى قضائية أخرى مرفوعة ضده من طرف بعض أقاربه.

يذكر أن خادمة نائب وكيل الملك بتطوان، تقدمت بشكاية ضده أوضحت فيها أشكال العنف والاستغلال التي تعرضت له من طرف مشغلها، بحسب ادعائها، وتنقلت إلى مصلحة الديمومة للشرطة القضائية، للتبليغ عن واقعة الاعتداء عليها والدماء تغطي ملامحها، من آثار الضرب والجرح الذي مورس عليها من طرف مشغلها، حسب أقوالها.