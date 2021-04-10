حاكم دبي يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد بينهم أول رائدة فضاء عربية.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهم أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا... تم اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ متقدم.. وسيبدأ تدريبهم قريبا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم.. ونعول عليهم لرفع اسم الإمارات في السماء".