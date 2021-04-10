قصف مدفعي حوثي عشوائي يستهدف قرى بالجبلية جنوبي الحديدة

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياُ، اليوم السبت 10 أبريل/نيسان 2021، بالقصف المدفعي القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مليشيات الحوثي قصفت عدداً من قذائف الهاون الثقيل على القرى السكنية ومنازل المدنيين في المنطقة.

ورافق القصف العشوائي استهداف بالأسلحة المتوسطة من مسلحي الحوثيين ما تسبب في ترويع المدنيين القاطنين في منازلهم