شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 42 عنصرًا من حركة طالبان في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 42 عنصرًا من حركة طالبان في عمليات أمنية بولاية قندهار جنوب أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت قوات الدفاع والأمن بدعم من سلاح الجو عناصر من حركة طالبان في منطقتي أرغنداب وزهاري بإقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 42 من عناصر طالبان وإصابة 5 آخرين، مشيرًا إلى أنه اُكتشِف 220 لغما وأُبطِل مفعولها إضافة إلى ضبط 8 أنواع مختلفة من آليات العدو وتدمير 14 آلية أخرى مع كمية من الأسلحة والذخائر.