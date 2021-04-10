زيدان: القضاء ركن من اركان الدولة وجزء هام من مقومات المجتمع

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم السبت، أن القضاء يعد ركناً من أركان الدولة وجزء هام من مقومات المجتمع.

وقال زيدان خلال حضوره تخرج دورة جديدة من المعهد القضائي، إن "القضاء ركن من أركان الدولة وجزء هام من مقومات المجتمع تصان به الأنفس والحقوق والحريات، وبتحقيق العدل بين أبناء المجتمع يتحقق الاستقرار وتبنى الدول وتدوم".



وأضاف أن "العدالة تستند إلى روح التشريع الاسلامي ونصوصه"، مؤكدا ان "الحث على العدالة ورد في العديد من الايات القرآنية كقوله تعالى (ان الله يأمرنا بالعدل) و(اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، لذا فإن الله يأمرنا ان نكون عدولا في احكامنا حتى لو جاء ذلك العدل ضد أنفسنا او الوالدين وذوي القربى ولحقنا الضرر من ذلك"، مشيرا إلى " حرص مجلس القضاء الاعلى على استلهام نهج الإمام علي في اختيار الأنسب من بين المتقدمين للعمل في القضاء".



وفيما أوصى القضاة الجدد بـ"طلب العلم والمثابرة والاجتهاد والإفادة من الاجيال القضائية السابقة"، أكد على" التعامل بايجاب تام مع المحامين والحقوقيين فهم خير عون في السعي لتحقيق العدالة".

