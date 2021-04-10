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الإطاحة بمتهم سرق 53 مليون دينار في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة 53 مليون دينار من داخل عجلة بالعاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم القاء القبض على متهم بالسرقة وفق احكام المادة ٤٤٣ ق.ع لقيامه بسرقة مبلغ (53 مليون دينار) من داخل عجلة مركونة، تعود لأحد المواطنين شرقي العاصمة بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام القدس، فضلا عن تنفيذ عدة أوامر قبض قضائية اخرى بحق متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ايضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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