أوامر قبض بحق خمسة متهمين بقضايا متنوعة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، تنفيذ أوامر قبض بحق خمسة متهمين بقضايا متنوعة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز قسم شرطة الدير من خلال مراكز الشرطة التابعة له في محافظة البصرة تمكنت من تنفيذ اوامر قبض بحق خمسة متهمين صادرة بحقهم اوامر قبض من القضاء".



وأوضحت، أن "ابرزهم متهم بجريمة حيازة اسلحة غير مرخصة وفق المادة ٢٤/اسلحة من قبل مفارز مركز الدير، واربعة متهمين وفق المواد (٤١٣ و ٢٤٠ و ٤٣٢ و ٢٩/ اصولية) توزعت على مراكز شرطة الدير والزوين والنشوة".

