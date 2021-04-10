شكرا لقرائتكم إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسًا لجيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وسائل إعلام، اليوم السبت، عن إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسًا لدولة جيبوتي، بعد انتهاء مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.

وأفاد مراسل العربية بأن إسماعيل عمر جيلة فاز بانتخابات جيبوتي بنسبة 98.58%.

واستقبلت مراكز الاقتراع أمس الجمعة، الناخبين في جيبوتي؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز الرئيس إسماعيل عمر جيلي بولاية خامسة يمدد بها حكمه المستمر منذ 21 عامًا.

ويبلغ جيلي من العمر 73 عامًا وهو واحد من رؤساء أفريقيا أصحاب الفترات الطويلة في الحكم، وتم اختياره رئيسًا للبلاد خلفًا لعمه حسن جوليد ابتيدون، الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.